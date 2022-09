Le camping semble vraiment être à la mode: même le constructeur de luxe Porsche s'y met. Il propose une tente de toit, développée en interne, pour ses 911 (sauf versions GT, Cabrio et Targa), Macan, Cayenne, Panamera et Taycan.

Le module pèse 56 kg et se déploie ou se replie facilement via des vérins à gaz. Ce nid douillet, accessible au moyen d'une échelle, offre une surface de 210 x 130 centimètres. Le plancher se compose d'un matelas en polystyrène et les parois sont façonnées en coton respirant. Les deux fenêtres latérales peuvent s'ouvrir ou être occultées. Reste que les campeurs ne doivent pas être trop corpulents (de 140 à 190 kg pour les deux) et qu'avec cette armature rabattue sur le toit, le constructeur vous conseille de ne pas dépasser les 130 km/h. La tente sera disponible chez les concessionnaires Porsche à partir de novembre. Le tarif n'est pas encore connu.

© Photos pg

