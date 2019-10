Domino's Pizza utilise-t-elle l'intelligence artificielle pour "fliquer" ses employés ?

Maxime Defays Journaliste

Une technologie basée sur l'intelligence artificielle appelée "DOM Pizza Checker", dont le but est de garantir des produits de qualité et qui respectent des standards stricts de la célèbre entreprise de pizzas, est actuellement expérimentée en Australie et en Nouvelle-Zélande. Mais on craint qu'elle ait également un autre but.

© Reuters

On n'arrête pas le progrès. Et le monde de la pizza n'y échappe pas. En Australie et en Nouvelle-Zélande, un système de garantie de qualité des produits (comprenez, sans défaut, voire parfaits) a été mis en place dans les Domino's Pizza. Celui-ci répond au doux nom de "DOM Pizza Checker", nous apprend korii, qui relaie une information de OneZero.

...

