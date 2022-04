La gestion quotidienne du centre commercial a été confiée au groupe anversois Ceusters pour les trois prochaines années.

Après des mois de conflit, le bras de fer entre le propriétaire de Docks, le centre commercial du nord de Bruxelles, et son ancien gestionnaire est en voie d'apaisement, à l'amiable. Du coup, la gestion quotidienne du centre commercial a été confiée au groupe anversois Ceusters pour les trois prochaines années. Déjà gestionnaire du Wijnegem Shopping et des Grands Prés à Mons, les deux plus importants du pays, Ceusters entend porter les fortes ambitions de Docks. Notamment en termes de fréquentation (une belle hausse en 2021 et une projection proche des 7 millions de visiteurs pour 2022). A cet effet, en juin, Docks accueillera une grosse locomotive: un Legoland Discovery Centre, un parc d'attractions indoor.