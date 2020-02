Les dix hommes les plus riches du monde ont un patrimoine combiné de 858,1 milliards de dollars, soit plus que les PIB des 85 pays les plus pauvres du monde, indique lundi le site d'informations financières Learn Bonds qui a regroupé plusieurs données pour élaborer cette comparaison.

Les dix hommes les plus riches possèdent une fortune globale de 858,1 milliards de dollars et dépassent le PIB des 85 pays les plus pauvres du monde établi, selon le FMI, à 813,5 milliards de dollars. A dix, ils dépassent aussi les PIB de pays riches comme la Belgique, la Suisse, l'Autriche ou encore la Norvège.

Parmi les 10 hommes les plus riches, on retrouve dans le top 5 Jeff Bezos (Amazon) avec une fortune de 125,3 milliards de dollars, Bill Gates (Microsoft) avec 112,6 milliards de dollars, Bernard Arnault et sa famille (LVMH) avec 108 milliards de dollars, Warren Buffet (Berkshire Hathaway) avec 90,4 milliards de dollars et Amancio Ortega (Zara) avec 78,1 milliards de dollars.

Par ailleurs, la fortune de Jeff Bezos, patron d'Amazon, est supérieure à celle du PIB du Maroc (119 milliards de dollars) alors que Bill Gates et Bernard Arnault disposent d'une fortune plus élevée que le PIB de l'Équateur (107 milliards).

Les dix hommes les plus riches possèdent une fortune globale de 858,1 milliards de dollars et dépassent le PIB des 85 pays les plus pauvres du monde établi, selon le FMI, à 813,5 milliards de dollars. A dix, ils dépassent aussi les PIB de pays riches comme la Belgique, la Suisse, l'Autriche ou encore la Norvège. Parmi les 10 hommes les plus riches, on retrouve dans le top 5 Jeff Bezos (Amazon) avec une fortune de 125,3 milliards de dollars, Bill Gates (Microsoft) avec 112,6 milliards de dollars, Bernard Arnault et sa famille (LVMH) avec 108 milliards de dollars, Warren Buffet (Berkshire Hathaway) avec 90,4 milliards de dollars et Amancio Ortega (Zara) avec 78,1 milliards de dollars. Par ailleurs, la fortune de Jeff Bezos, patron d'Amazon, est supérieure à celle du PIB du Maroc (119 milliards de dollars) alors que Bill Gates et Bernard Arnault disposent d'une fortune plus élevée que le PIB de l'Équateur (107 milliards).