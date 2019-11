Disney a affirmé mercredi avoir attiré 10 millions d'abonnés à sa plateforme de streaming Disney+, lancée la veille aux Etats-Unis, au Canada et aux Pays-Bas.

Le groupe s'est félicité dans un communiqué d'une "demande extraordinaire des consommateurs" et a indiqué "avoir déjà atteint le chiffre remarquable de 10 millions d'inscriptions depuis le lancement".

La plateforme de streaming a connu des ratés techniques mardi, de nombreux utilisateurs faisant état d'un message d'erreur lors de leurs tentatives de connexion. Disney a imputé ces problèmes à une demande supérieure aux attentes. Selon Bob Iger, le patron de Disney, le lancement du nouveau service est "un moment historique pour notre entreprise, qui marque une nouvelle ère d'innovation et de créativité".

Disney+ est disponible depuis mardi à partir de 6,99 dollars par mois, un prix largement inférieur à celui de son concurrent Netflix, et propose un impressionnant catalogue, avec les films de "Star Wars", Pixar et Marvel. Pour 12,99 dollars, les abonnés à l'ancienne plateforme D23 ont en plus accès à Hulu et ESPN+ (sports). Le groupe espère attirer entre 60 et 90 millions d'abonnés d'ici 2024.

Pour Daniel Ives, analyste pour Wedbush Securities, le nombre d'abonnés au lancement de Disney+ "témoigne de la rapidité du succès de M. Iger et de Disney, qui dispose d'un contenu inégalé et ud'n réseau de distribution massif, ce qui fait de la Maison de Mickey un rival sérieux de Netflix dès le premier jour".