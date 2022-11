La semaine dernière, Disney a rendu publics ses résultats trimestriels.

Malgré la très bonne tenue de son activité Parcs (une croissance de 36%! ), ils sont décevants: 20,1 milliards de dollars de chiffre d'affaires et 162 millions de bénéfices. Ces derniers, bien loin des 800 millions escomptés, sont plombés par les difficultés de Disney+. La branche streaming (Disney+, ESPN + et Hulu) a perdu 1,5 milliard au 3e trimestre et 8 milliards depuis la création de Disney+ à la fin 2019. Cela commence à peser et Bob Chapek, le CEO, a annoncé dans la foulée la mise en place d'un plan d'économies qui passera par des licenciements. Seuls les voyages essentiels sont encore autorisés et il n'y aura plus le moindre recrutement sauf dans les fonctions critiques. L'ensemble des dépenses des départements vont être examinées à la loupe avant des coupes inévitables. Singulièrement dans les départements administratifs ainsi que dans le marketing et la gestion des contenus.