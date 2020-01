Le service de vidéo à la demande Disney+ sera disponible en Belgique durant l'été prochain, a annoncé mardi The Walt Disney Company, sans donner de date plus précise. L'offre sera déjà lancée dans plusieurs autres pays d'Europe, dont la France, le 24 mars prochain. Le prix de l'abonnement sera de 6,99 euros par mois.

Disney+ offre à ses abonnés l'accès à une collection de programmes inédits et à un catalogue de contenus Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic. Le service, qui se veut concurrent de Apple TV+ et de Netflix, sera lancé le 24 mars au Royaume-Uni, en Irlande du Nord, en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Suisse et en Autriche.

La Belgique et d'autres pays d'Europe, dont les pays scandinaves et le Portugal, y auront ensuite accès durant l'été.

Les abonnés pourront profiter de l'offre sur la plupart des smartphones et écrans connectés (consoles de jeux, lecteurs multimédia, téléviseurs connectés, etc.). Disney+ propose l'intégralité de ses contenus en haute définition et sans publicité, avec la possibilité de disposer de quatre flux en simultané, de téléchargements illimités sur dix appareils, de recommandations personnalisées et la possibilité de configurer jusqu'à sept profils différents, détaille The Walt Disney Company.

Le prix de l'abonnement sera de 6,99 euros par mois ou de 69,99 euros par an.

La plateforme a été lancée à la mi-novembre aux États-Unis, au Canada et aux Pays-Bas. Le compteur avait alors atteint 10 millions d'abonnés en 24 heures. Le service a ensuite été étendu à la Nouvelle-Zélande, à l'Australie et à Porto Rico.

