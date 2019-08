DHL Express procède ce mois-ci, en Belgique, à des essais avec la camionnette électrique StreetScooter pour approvisionner les concessionnaires d'une marque automobile, annonce lundi le groupe spécialisé dans le transport et la logistique. Ce test s'inscrit dans le cadre du programme 'GoGreen' de l'entreprise.

"Dans le secteur automobile, par exemple, plusieurs entreprises utilisent notre réseau pour approvisionner leurs concessionnaires en pièces de rechange ou pour transporter le courrier interne entre les différents sites", explique Nic Bal, directeur de DHL SameDay en Belgique. "La plupart des dealers n'ont en stock que les pièces de rechange les plus courantes. Nous stockons la majorité des autres pièces dans notre centre de distribution à Malines. Avec la solution DHL Automotive SameDay, les concessionnaires reçoivent leurs pièces détachées deux fois par jour, dans les deux heures et demie suivant la commande... Dans le contexte de GoGreen, nous voulons rendre ces transports plus durables".

Le programme vise à réduire les émissions de CO2 de DHL de 50% d'ici 2025. "Nous voulons même réduire à zéro d'ici 2050 toutes les émissions liées à la logistique", renchérit Steven Laurent, key account manager. C'est pourquoi DHL "verdit" de plus en plus sa flotte de véhicules avec des camions au gaz naturel, des camionnettes électriques ou encore des vélos cargo comme le CubiCycle.

"Pour l'instant, les camionnettes électriques sont difficiles à utiliser pour les tournées de livraison à l'extérieur de la ville en raison de leur rayon d'action limité. Il est rare qu'elles puissent parcourir plus de 200 km avec une seule charge de batterie. C'est pourquoi nous testons actuellement le StreetScooter sur deux de ces 15 routes (empruntées par DHL Express pour approvisionner les concessionnaires de la marque automobile concernée, NDLR), ajoute Steven Laurent.

En théorie, le StreetScooter a un rayon d'action théorique de 180 km; mais dans la pratique, il varie considérablement en fonction du style de conduite du conducteur, des conditions météorologiques (climatisation, essuie-glaces, etc.), de la distance sur autoroute, etc.