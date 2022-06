L'entreprise mondiale de conseils Accenture a finalisé l'acquisition de Greenfish, société belge de conseil en développement durable, indique-t-elle jeudi. Aucun détail financier n'a été révélé.

Le personnel de Greenfish, composé de plus de 270 personnes, va ainsi rejoindre Accenture "pour renforcer les équipes mondiales Sustainability, qui accompagnent les clients dans l'objectif d'améliorer leur performance ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, NDLR) et d'intégrer la durabilité dans leurs opérations", explique Accenture. Cette dernière décrit son activité "Sustainability" (durabilité en anglais) comme l'aide apportée à sa clientèle "pour atteindre leurs objectifs de neutralité carbone et pour devenir un modèle d'économie circulaire grâce à l'investissement numérique". Il s'agit aussi de "créer des organisations intelligentes et durables au coeur de leur activité". Accenture se présente comme "un des leaders mondiaux des services aux entreprises et administrations". Elle emploie 699.000 personnes et dispose d'une clientèle dans plus de 120 pays.