L'aéroport espagnol d'Alicante, qui dessert une région côtière méditerranéenne parmi les plus touristiques du pays, restait fermé jeudi matin, l'incendie touchant sa toiture n'étant toujours pas éteint, a-t-on appris auprès de son gestionnaire.

Le feu "est contrôlé mais n'est pas éteint, les équipes de pompiers poursuivent leur travail", a indiqué à l'AFP une porte-parole d'Aena, société qui gère cet aéroport.

Sa réouverture "interviendra au plus tôt à 14H00 (13H00 GMT)", a-t-elle ajouté sans pouvoir préciser combien de vols avaient été affectés au total par la fermeture de l'aéroport.

Cet incendie, qui s'est déclaré mercredi et dont les causes restent inconnues, a entraîné l'évacuation des passagers et du personnel ainsi que l'annulation de vols ou la déviation d'avions vers d'autres aéroports.

Selon les services d'urgence, 1.200 m2 de toiture du terminal ont été touchés.

L'aéroport d'Alicante-Elche est le cinquième d'Espagne pour le trafic de passagers selon Aena. Il dessert notamment la station balnéaire de Benidorm.

