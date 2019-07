Deux ponts ferroviaires relient désormais les deux côtés du quai Deurganck dans le port d'Anvers. Cette nouvelle liaison ferroviaire représente un gain de temps considérable pour les terminaux à conteneurs actifs des deux côtés du quai.

Avec près de 8 millions de conteneurs traités, le quai Deurganck de la rive gauche de l'Escaut est l'un des plus importants docks à marée au monde. Les ponts ferroviaires permettront de relier directement les deux plus grands terminaux à conteneurs, Antwerp Gateway et MPET. D'après l'autorité portuaire, le gain de temps entre les deux terminaux représente un tiers du trajet.