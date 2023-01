Le Salon de l'Auto, qui démarre le 13 janvier prochain, comptera deux grandes nouveautés : un espace forum et un parcours digital renforcé des visiteurs.

D'ici une petite dizaine de jours s'ouvrira le Salon de l'Auto, pour la première fois, depuis 2020. Il se tiendra du 13 au 22 janvier au Heysel, à Bruxelles, organisé par la fédération des importateurs d'autos, FEBIAC. Il va chercher à se réinventer, à innover, car le principe d'un salon de l'auto est remis en cause dans de nombreux pays, et le covid a accéléré l'érosion de ce type de manifestation.Deux nouveaux concepts ont été mis en place pour rendre le Salon à la fois plus attractif pour les visiteurs et pour les exposants : respectivement un forum accessible au public et un parcours digital renforcé du visiteur."Quelle motorisation choisir ?"Outre les stands, les visiteurs pourront assister à des conférences, en français et en néerlandais, sur des thèmes d'actualité comme "quelle motorisation choisir ?", qui est le grand sujet auto de ces dernières années, ou "comment charger mon véhicule ?". Ils se tiendront dans le Forum Dôme, dans le palais 9."Les exposants sont aussi invités à organiser des mini-conférences pour y présenter leurs vision, stratégie, technologie et projet de développement durable", explique Guido Savi, responsable des forums, et director member services de FEBIAC.Des exposés pour les fleets managersDes exposés quotidiens visent aussi le public des responsables de flottes, avec "Fleet, prêt pour demain ?" d'Eurofleet Consult ou "Quel est le meilleur choix sur le plan fiscal?" de Deloitte Belgium. "Cette dimension d'information du consommateur répond à l'évolution des attentes des visiteurs du Salon", continue Guido Savi.Un parcours digital du visiteurPour les exposants, une autre grande innovation est constituée par le parcours digital du visiteur. Ce dernier fournit quelques données à l'achat du ticket en ligne, ou à sa validation s'il a reçu un voucher gratuit, ou sur les terminaux à l'entrée des palais d'exposition. Son ticket, papier ou sur smartphone, comporte un QR code qui pourra être scanné dans les stands qu'il visite. Cela permet aux marques d'envoyer des informations sur les modèles qui intéressent le visiteur ou, s'il en a demandé, des offres sur des modèles particuliers. Ce serait cette approche qui a convaincu plusieurs marques de venir au Salon, dont le but est avant tout commercial. Alors que les salons d'image périclitent, FEBIAC estime que les salons commerciaux continueront à rester pertinents, mais ils doivent s'adapter."Cette digitalisation croissante de parcours des visiteurs se retrouve également dans des salons nautiques, d'ameublement ou autres en Europe", commente Guido Savi.