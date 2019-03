Deux entreprises investissent 100 millions pour une centrale destinée à brûler les déchets de bois

Les entreprises de traitement de déchets Indaver et Suez ont introduit une demande de permis pour la construction, à Doel (province d'Anvers), d'une installation destinée à brûler des déchets de bois non-recyclables et à produire de l'électricité et de la vapeur, annoncent mardi De Tijd et L'Echo.

Les entreprises de traitement de déchets Indaver et Suez ont introduit la demande de permis pour la construction de cette centrale. © Isopix