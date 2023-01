La start-up limbourgeoise basée à Liège compte rapidement démarrer l'étude clinique d'un candidat médicament contre le cancer du poumon.

DeuterOncology est une start-up limbourgeoise qui vient récemment de déménager dans l'Afinis business center de Liège. Elle s'est spécialisée dans le traitement innovant du cancer. Elle vient de clôturer un tour de table de série A et de lever 5,65 millions d'euros, avec la participation de Newton Biocapital, son investisseur historique, et des nouveaux entrants Noshaq et Investsud Tech. Ce financement va permettre à DeuterOncology de démarrer l'étude clinique de phase I pour DO-2, son principal candidat médicament, un inhibiteur amélioré de la kinase MET qui est en cours de développement en tant que thérapie ciblée contre le cancer du poumon. Des patients sont déjà en cours de recrutement à Saint-Luc (UCLouvain) et à l'UZA à Anvers.