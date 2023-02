À la suite du détournement de plus de 15 millions d'euros découvert à la FN Herstal, trois de ses administrateurs sont poussés vers la sortie, rapportent jeudi les journaux L'Echo et Le Soir.

Philippe Claessens, ex-CEO de la FN Herstal, ainsi que Jean-Sébastien Belle (étiqueté PS) et Laurent Levaux (étiqueté MR), respectivement président et président du comité d'audit de la FN Herstal, sont poussés vers la sortie par la Région wallonne, l'actionnaire unique du fabricant d'armes via Wallonie Entreprendre (WE).

Le conseil d'administration de WE s'est longuement réuni et a décidé d'"inviter" les trois responsables à démissionner volontairement. Il n'est pas question de faute à proprement parler, mais plutôt de "responsabilité morale", estime-t-on du côté de WE, qui va en outre se constituer partie civile dans cette affaire.

L'un de ces administrateurs, à savoir Laurent Levaux, a déjà répondu qu'il n'était pas question pour lui de démissionner, toujours selon L'Echo et Le Soir. "Ce serait un pur scandale et cela porterait un dommage à ma réputation et à celle de mon entreprise", estime-t-il.

