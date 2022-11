Deme a débuté il y a 145 ans en tant qu'entreprise de dragage, mais a depuis évolué pour devenir un fournisseur à part entière de solutions durables aux défis mondiaux. Le projet "We believe" témoigne de cette transformation innovante.

Outre le dragage, Deme est aujourd'hui un entrepreneur de premier plan dans le domaine de l'énergie offshore, de l'assainissement de l'environnement et des infrastructures maritimes. Au début des années 1990, la société a commencé à diversifier son portefeuille de projets. Cela a débuté par le réaménagement des friches industrielles et la décontamination et la réutilisation des sols et des sédiments. Ont suivi l'expansion des activités d'éoliennes en mer en 2000, la création de la branche de développement et d'investissement Deme Concessions en 2013 et l'expansion des activités d'infrastructures maritimes en 2015.

Avec le projet We Believe, Deme poursuit sur la voie qu'elle a déjà empruntée, en proposant diverses solutions durables aux défis mondiaux. "Nous avons installé plus de 2.700 éoliennes dans des parcs éoliens offshores, explique le CEO Luc Vandenbulcke. Ensemble, ils représentent une capacité de plus de 13 gigawatts. Nous avons également participé à la construction de près de 70 autres parcs éoliens offshores dans le monde. Nous avons l'ambition de poursuivre l'expansion de ces opérations en Europe, en Asie et aux Etats-Unis. Mais nous sommes aussi fortement engagés dans le développement des îles énergétiques. Là, nous combinons la production d'énergie renouvelable avec le stockage et la conversion à d'autres vecteurs énergétiques."

Deme veut également jouer un rôle de pionnier dans le domaine de l'hydrogène vert en développant, construisant et exploitant des installations de production à l'échelle industrielle. A Oman, un partenariat de projet exclusif Hyport a déjà été établi en 2020 pour développer une usine de pointe. Celle-ci fournira de l'hydrogène vert et des dérivés tels que l'ammoniac vert à des clients internationaux comme le géant de l'énergie Uniper. Une installation de production similaire sera mise en place dans le port d'Ostende.

Hydrogène vert

"Pour nos projets de protection côtière également, nous visons des conceptions plus durables en intégrant l'ingénierie environnementale et les solutions naturelles, explique Jiska Verhulst, directrice du développement durable. En collaboration avec un certain nombre de partenaires, nous mettons l'accent sur la recherche et le développement. Coastbusters, Bankbusters et Plant Me sont trois initiatives concrètes. Elles se concentrent sur une protection innovante des côtes et du littoral grâce à l'intégration de récifs de moules et de prairies marines, et à la réutilisation maximale des sédiments."

La branche environnementale du groupe continue également à innover en permanence. Depuis que Deme a commencé à réaménager des friches industrielles et à assainir des sols et des sédiments, 535 hectares contaminés ont déjà été préparés pour une nouvelle utilisation. En collaboration avec le prestataire de services industriels Mourik, l'entreprise a également investi dans des centres de recyclage des sols pour le nettoyage des sols contenant des PFAS.

