Des shifts de douze heures autorisés dans les entrepôts le week-end

Les syndicats et les employeurs du secteur de la logistique se sont mis d'accord sur des shifts de douze heures de travail pendant les week-ends. "Un accord historique", soulignent jeudi la fédération professionnelle UPTR (Union professionnelle du transport et de la logistique) et le syndicat socialiste.