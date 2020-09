Le laboratoire français Sanofi a annoncé mardi que l'essai clinique international de phase 3 qui testait l'efficacité de son médicament Kevzara dans le traitement des formes sévères de Covid-19 n'avait pas donné de résultats concluants.

Cet essai de phase 3, c'est-à-dire l'étape de tests massifs, "n'a pas atteint son critère d'évaluation principal ni secondaire, comparativement au placebo et, dans les deux cas, en plus des soins hospitaliers habituels", indique le groupe français dans un communiqué.

Pour l'heure, ni Sanofi ni le laboratoire américain Regeneron qui a codéveloppé ce médicament lancé en 2017 pour traiter la polyarthrite rhumatoïde "ne prévoient la conduite d'autres études cliniques sur Kevzara dans le traitement de la Covid-19", précise le document.

Cet essai évaluant l'efficacité du Kevzara (sarilumab) dans le traitement des formes sévères de Covid-19 a inclus 420 patients et a été mené en Argentine, au Brésil, au Canada, au Chili, en France, en Allemagne, en Israël, en Italie, au Japon, en Russie et en Espagne.

Bien qu'il "n'ait pas donné les résultats que nous espérions, nous sommes fiers du travail accompli par l'équipe qui en a eu la charge pour approfondir nos connaissances sur l'utilisation potentielle de Kevzara dans le traitement de la Covid-19", a commenté le docteur John Reed, responsable monde de la recherche et développement de Sanofi, cité dans le communiqué.

