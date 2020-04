Les banques ont accordé un report de paiement de crédit à plus de 90.000 particuliers et 115.000 entreprises en quatre semaines, indique jeudi la fédération du secteur financier Febelfin. Cela représente un volume de crédits sous-jacent de 10 milliards d'euros pour les particuliers et de 17 milliards pour les entreprises.

Depuis quatre semaines, les particuliers ont la possibilité de demander un report de paiement de leur crédit hypothécaire pour une période maximale de six mois. Les entreprises considérées comme viables et les travailleurs indépendants peuvent par ailleurs bénéficier d'un report du paiement du capital jusqu'au 31 octobre inclus.

Pour les entreprises rencontrant des difficultés de paiement, des crédits supplémentaires restent possibles.

Le régime de garantie a également été activé pour tous les nouveaux crédits et lignes de crédit d'une durée maximale de 12 mois. En avril, les banques ont accordé plus de 17.000 nouveaux crédits aux entreprises (avec et sans garantie de l'État) pour un montant d'un peu plus de 4 milliards d'euros.

Le secteur bancaire appelle les particuliers et les entrepreneurs à prendre immédiatement contact avec leur banque en cas de problèmes de paiement.

Le nombre de paiements sans contact a par ailleurs fortement augmenté depuis le relèvement du montant maximal. Selon les chiffres de Febelfin, 29% des transactions ont eu lieu sans contact ces dernières semaines, soit un doublement par rapport au mois de février.

