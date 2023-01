Le conglomérat industriel américain 3M, qui va licencier quelque 2.500 personnes dans le monde, emploie 425 personnes à Zwijndrecht, dans la province d'Anvers. Plus de la moitié pourrait dsparaître.

Le conglomérat industriel américain 3M a annoncé mardi qu'il allait licencier quelque 2.500 personnes dans le monde. Il emploie 425 personnes à Zwijndrecht, dans la province d'Anvers. Le nombre exact d'emplois menacés sera connu à la mi-février, rapportent les représentants néerlandophones des syndicats socialiste et chrétien de l'ABVV et de l'ACV.

L'entreprise a expliqué dans un communiqué avoir déjà dû gérer en 2022 "l'inflation, des conflits mondiaux et un ralentissement économique" et avoir pris des mesures en conséquence, comme la cession de ses produits dédiés à la sécurité alimentaire. En Belgique, l'élimination progressive des PFAS (d'ici 2025) - un groupe de produits chimiques manufacturés (substances per- et polyfluoroalkylées) qui sont utilisés dans l'industrie et les produits de consommation en raison de leurs propriétés antiadhésives, résistantes aux fortes chaleurs et imperméabilisantes - aura notamment une incidence sur l'emploi. "À Zwijndrecht, les PFAS représentent 70% de la production", indique Levi Sollie, de l'ABVV.

Ce chiffre fait à son tour craindre à une délégation de l'ACV que plus de la moitié des emplois à Zwijndrecht ne disparaissent à terme. "Pour l'instant, nous n'avons aucune information concrète", déclare Ruben De Backer du syndicat chrétien. "Mi-février, nous devrions normalement en savoir plus." Pour l'instant, il reste également à voir comment la demande mondiale de produits contenant des PFAS va évoluer.

Le 19 janvier, Rebecca Teeters, la vice-présidente américaine de 3M, a visité le site de Zwijndrecht. Elle a ensuite visité un site 3M en Allemagne. Les syndicats y ont appris que l'entreprise s'était engagée à éliminer progressivement les produits contenant des PFAS d'ici 2025. Les PFAS représentent environ 4% de la production mondiale de 3M.

