Le syndicat des pilotes Swapa, lié à la compagnie aérienne américaine Southwest Airlines, a entamé une action en justice, lundi à Dallas, contre Boeing. Pour le syndicat, le constructeur américain a délibérément lancé trop rapidement l'appareil sur le marché uniquement pour conserver sa part de marché et réaliser des bénéfices.

Selon ce syndicat, Boeing a délibérément "induit en erreur" le syndicat et ses pilotes sur le 737 MAX. Boeing avait indiqué aux pilotes que le 737 MAX était à peine différent du 737 classique avec lequel volent les pilotes depuis des années. Selon le syndicat, c'était inexact. Le 737 MAX est consigné au sol depuis des mois à la suite de deux écrasements mortels. Le syndicat réclame au moins 115 millions de dollars (105 millions d'euros) de dommages.

"Boeing a rejeté de bonnes pratiques de conception et d'ingénierie, dissimulé des informations critiques pour la sécurité aux autorités de réglementation et a délibérément induit en erreur les clients, les pilotes et le public sur l'ampleur réelle des modifications de conception", indique un communiqué de Swapa.

Le syndicat représente près de 10.000 pilotes de Southwest Airlines. La compagnie est la plus grande utilisatrice de Boeing 737 MAX.