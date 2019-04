Des parapharmacies Medi-Market dans les hypermarchés Carrefour

Carrefour Belgique et Medi-Market Group ont signé un partenariat à long terme qui permettra de proposer des produits de santé et de bien-être dans les hypermarchés, indique la chaîne lundi. Les parapharmacies s'installeront dans les magasins où la demande pour ce type de produits est forte et où l'espace est suffisant.

Archives © BelgaImage