Les essais s'étant révélés concluants, deux bioingénieurs de la KU Leuven espèrent voir d'ici 2030 les panneaux solaires produire de l'hydrogène plutôt que de l'électricité.

Même dans le désert, l'air contient de la vapeur d'eau. D'où l'idée de demander au soleil de fournir l'énergie nécessaire pour fractionner ces molécules d'eau en hydrogène et oxygène. Persuadés du bien-fondé de leur raisonnement, Jan Rongé et Tom Bosserez s'efforcent depuis 2011 de mettre au point des panneaux solaires capables de réaliser pareille hydrolyse à un prix compétitif sans recourir à des composants coûteux, voire des métaux précieux. Ainsi est né au sein de la KU Leuven le projet Solhyd avec pour mentor le professeur Johan Martens. Même s'ils restent discrets sur les matériaux et les techniques utilisés (des demandes de brevet sont toujours en cours), ils pensent y être arrivés et envisagent de se lancer dans la production industrielle. Les rendements obtenus sont en effet de l'ordre de 15%, ce qui est nettement supérieur au rendement offert par les procédés industriels classiques. Neutre en carbone, la technique est d'une écologie à toute épreuve: l'hydrogène produit peut en effet être aisément stocké et transporté et l'oxygène dégagé, relâché dans la nature sans dommage pour cette dernière. Utilisé dans une pile à combustible, pour produire de l'électricité, l'hydrogène ne laisse comme sous-produit que de l'eau pure! Quant au marché potentiel, il est d'autant plus énorme que dans de nombreux domaines, tel le transport longue distance, l'hydrogène l'emporte de loin sur l'électricité. Aujourd'hui, les trois compères estiment le moment venu de transformer leur projet en spin-off qui portera le nom donné au projet: Solhyd. Entretemps, un nouveau prototype a été développé avec l'aide du bureau louvaniste d'ingénieurs Comate. Il sera produit au rythme de 5.000 exemplaires par an dans le centre de recherches TRANSfarm établi à Lovenjoel.