La Fédération des entreprises de Belgique (FEB) est satisfaite des mesures prises par le dernier Conseil national de sécurité.

Aujourd'hui, il faut à tout prix éviter une deuxième vague de grande ampleur et élaborer une feuille de route pour permettre à l'économie de continuer à tourner. Selon la FEB, "si nous n'intervenons pas énergiquement aujourd'hui, notre pays risque d'être submergé par une résurgence du virus qui aura des conséquences économiques et sanitaires très lourdes".

La Fédération réclame une feuille de route pour l'économie de toute urgence

Afin d'éviter les faillites assurées en cas de deuxième vague, la FEB demande "d'élaborer en urgence une feuille de route définissant la manière dont les entreprises peuvent fonctionner en toute sécurité si la situation se détériore et si des interventions plus radicales devraient encore imposer".

Un appel au sens civique

"Il y a urgence. Les décisions du Conseil national de sécurité, complétées par des mesures locales adaptées à des situations spécifiques, sont strictes, mais indispensables. Nous avons tous le devoir moral de les respecter. En effet, l'alternative serait bien plus dramatique, à savoir un confinement généralisé en septembre avec encore plus de chômage et de faillites et un système de santé en grand danger. Qui veut de cela ? Certainement pas le monde des entreprises !", déclare Pieter Timmermans, administrateur délégué de la FEB.

Aujourd'hui, il faut à tout prix éviter une deuxième vague de grande ampleur et élaborer une feuille de route pour permettre à l'économie de continuer à tourner. Selon la FEB, "si nous n'intervenons pas énergiquement aujourd'hui, notre pays risque d'être submergé par une résurgence du virus qui aura des conséquences économiques et sanitaires très lourdes".Afin d'éviter les faillites assurées en cas de deuxième vague, la FEB demande "d'élaborer en urgence une feuille de route définissant la manière dont les entreprises peuvent fonctionner en toute sécurité si la situation se détériore et si des interventions plus radicales devraient encore imposer". "Il y a urgence. Les décisions du Conseil national de sécurité, complétées par des mesures locales adaptées à des situations spécifiques, sont strictes, mais indispensables. Nous avons tous le devoir moral de les respecter. En effet, l'alternative serait bien plus dramatique, à savoir un confinement généralisé en septembre avec encore plus de chômage et de faillites et un système de santé en grand danger. Qui veut de cela ? Certainement pas le monde des entreprises !", déclare Pieter Timmermans, administrateur délégué de la FEB.