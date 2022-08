L'assureur Allianz s'inquiète de la progression des incendies dus à des batteries d'auto électriques dans les bateaux. Il demande des mesures préventives.

"En juin 2020, l'incendie sur le transporteur de véhicules Höegh Xiamen en Floride a été attribué à un défaut de déconnexion et d'amarrage des batteries de véhicules" indique un communiqué de l'assureur Allianz. En mars dernier, un roulier, le Felicity Ace, a brûlé et coulé, sans doute à cause d'un incident de batteries, au large des Açores.Comme un nombre grandissant de véhicules électriques ou des packs de batteries traversent les océans, le risque potentiel augmente chaque jour."Si les pertes de navires ont diminué de plus de moitié dans la dernière décennie, les incendies à bord restent un problème de sécurité majeur dans le secteur maritime. Les dangers provoqués par le transport de batteries lithium-ion qui ne seraient pas correctement stockées ou manipulées ne font qu'ajouter à cette préoccupation" indique le capitaine Rahul Khanna, directeur mondial du conseil en risques maritimes chez AGCS (Allianz Global Corporate&Speciality), dans le même communiqué.Ces incendies sont difficiles à éteindre, et peuvent durer plusieurs jours. "Beaucoup de navires manquent de dispositifs anti-incendie corrects, de capacités de lutte contre le feu, et de systèmes de détection" note un rapport d'AGCS. L'augmentation de la taille des bateaux complique les choses, et rend nécessaires des dispositifs pour être informé très tôt d'un départ de feu, avant que la situation ne devienne incontrôlable. Un des risques les plus importants est l'emballement thermique d'une batterie lithium-ion. Il peut survenir en cas de véhicules ou de packs de batteries endommagés, ou de court-circuit. Ce phénomène n'est pas fréquent, mais il en suffit d'un seul, sur un immense navire, pour créer un gros problème. Surtout que les véhicules, très proches les uns des autres, ne sont généralement pas isolés entre eux. S'il s'agit de transport de packs de batteries, ils sont parfois contigus, non protégés par des systèmes automatiques d'extinction de feu (sprinkler).L'assureur donne une série de recommandations préventives, comme le chargement des batteries à un niveau optimal (entre 30% et 50%), des certifications assurant que les batteries ont été testées pour garantir un transport sans risque, la protection des pôles des batteries contre les risques de court-circuit. Ou éviter l'exposition prolongée à de hautes températures et ne pas transporter de batteries endommagées. Un système de détection avancé est aussi nécessaire : par scanner thermique, ronde de sécurité, caméras, détecteurs de fumée.Ce risque se pose également pour les batteries des ordinateurs ou des smartphones dans les avions, mais les batteries de voitures sont bien plus grandes. Le rapport termine par une note optimiste sur l'évolution technologique. Les batteries les plus "sensibles" sont celles utilisant de l'électrolyte liquide, très courantes actuellement. Mais l'arrivée de batterie à électrolyte solide "permettra un stockage d'énergie plus important et une capacité à accepter des variations de température plus grandes, le risque d'incendie sera considérablement réduit".Par ailleurs, une série d'autos, comme les Tesla d'entrée de gamme, des MG ou des BYD, comportent actuellement de plus en plus des batteries LFP (lithium fer phosphate), moins sensibles aux variations de température, donc moins sujettes à des emballements thermiques. De nombreux constructeurs ont annoncé qu'ils vont recourir à des batteries LFP. Leur densité énergétique est moindre, mais elles ont l'avantage d'être moins coûteuses que les lithium NMC (nickel manganèse cobalt) qui équipent la majorité des autos électriques.