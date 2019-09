Des marchés publics davantage attribués aux entreprises belges

Les marchés publics devraient être davantage attribués aux entreprises et travailleurs belges, estiment l'organisation d'employeurs Agoria et les syndicats des secteurs métal et technologies. En Allemagne, aux Pays-Bas et en France, les appels d'offres sont très souvent assignés aux entreprises nationales.

Marc Lambotte, CEO d'Agoria. © belgaimage