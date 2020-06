Les travailleurs de la société philanthropique du patron de Facebook et de sa femme, Priscilla Chan, se demandent dans quel camp va se situer l'organisation.

Plus de 70 employés de la Chan Zuckerberg Initiative (CZI) réclament un changement interne important au sein de l'organisation pour combattre la discrimination à l'encontre de la communauté noire. Le patron de Facebook a créé cette entreprise avec sa femme en 2015 dans le but de promouvoir l'égalité dans des domaines comme la santé, l'éducation, la recherche scientifique et l'énergie.Aujourd'hui, des dizaines de personnes qui travaillent dans l'équipe éducation de la CZI demandent à Mark Zuckerberg et à sa co-directrice générale de s'engager à apporter des changements qui rendront l'entreprise plus inclusive. Les propositions vont de l'augmentation du nombre de dirigeants noirs dans les rangs de la direction à la constitution d'un groupe consultatif de personnes issues de milieux historiquement marginalisés pour conseiller la société sur ses priorités.La lettre de réclamation, remise à la direction de la CZI mardi, arrive environ 10 jours après qu'un groupe de scientifiques ait envoyé à Mark Zuckerberg et Priscilla Chan une lettre protestant contre le fait que Facebook n'a pris aucune mesure contre les messages incendiaires du président Donald Trump sur sa plateforme. Les scientifiques ont déclaré qu'autoriser Trump à s'exprimer sans vérification des faits ni modération était contraire à la mission de la CZI. Les deux dirigeants ont répondu quelques jours plus tard dans une lettre dans laquelle ils réitèrent les politiques de Facebook, mais se disent personnellement choqués par la rhétorique de Donald Trump.Parmi les autres demandes soulevées dans la lettre des employés, on retrouve aussi la volonté de trouver des moyens de rendre l'entreprise plus sensible à la culture et la mise en place d'un processus pour examiner comment les produits éducatifs de la CZI affectent les personnes marginalisées.