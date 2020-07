Echooo remporte le " ManpowerGroup Ready For Work Award " et le " Fedex Access Award " pour sa poubelle connectée qui permet de réduire les déchets de manière ludique.

Six élèves de sixième secondaire du Sacré-Coeur de Lindthout (Woluwé-Saint-Lambert) ont reçu le prix de la mini entreprise de l'année pour la Belgique francophone. Un prix décerné par l'association "les Jeunes Entreprises" (LJE).Mesure de distanciation oblige, la finale européenne n'a pas pu se tenir au Portugal comme initialement prévu, mais s'est déroulée de façon virtuelle. "Nous avons assisté à la finale depuis notre chambre" plaisante Sébastien Francotte, le jeune software Manager du projet Echooo. Originalité tout de même, le public pouvait visiter des stands virtuels et avait la possibilité de discuter par écrans interposés avec les équipes derrière les 40 projets présentés.L'objectif d'Echooo est d'amener chacun, grâce à sa poubelle connectée qui pèse les déchets, à réduire ses déchets. À partir d'une gestion intelligente des données, la mini-entreprise entend aider les consommateurs à développer des habitudes de consommation responsables et durables pour l'avenir. L'équipe bruxelloise avait atteint la finale, mais le jury a décidé d'accorder le premier prix aux Danois de l'équipe Bubbles. Leur idée était d'apporter une solution permettant d'améliorer la communication entre les éducateurs et les enfants souffrant de troubles d'attention et d'hyperactivité afin d'aider ces derniers à mieux réussir leur scolarité.Le "ManpowerGroup Ready for Work Award" est l'un des huit prix spécifiques décernés chaque année par des sponsors aux différents finalistes. Il récompense l'équipe qui a démontré le plus grand désir d'apprendre et la capacité à acquérir de nouvelles compétences tout au long du projet. "Nous sommes ravis que tous nos efforts mis dans notre projet depuis presque un an aient été reconnus par une entreprise aussi importante que ManpowerGroup" ont déclaré les étudiants. "Malgré la difficulté de s'adapter à un nouveau style de teamwork pendant la pandémie, la nécessité d'être agile et de se remettre rapidement en question s'est avérée fondamentale. Nous sommes fiers d'avoir réussi à relever ces défis. Nous pensons que le prix "Ready for Work" de ManpowerGroup souligne notre résilience, notre passion, et notre créativité au service d'un projet porteur de valeurs et de progrès pour une thématique clé telles que l'environnement et les déchets en entreprise."Echooo recevra un programme de mentorat d'un an dispensé via RightCoach, un programme de coaching virtuel personnalisé mis en place par ManpowerGroup. L'équipe sera suivie par des coaches experts de ManpowerGroup pour les guider dans leur parcours personnel et professionnel afin de mieux comprendre leurs compétences, d'en développer de nouvelles et de se préparer encore plus au monde du travail."Ces jeunes entrepreneurs ont démontré qu'ils possédaient les compétences nécessaires pour le monde du travail du futur. Dans ce monde en évolution rapide où de nouvelles compétences émergent au fur et à mesure que d'autres deviennent obsolètes et où la numérisation se poursuit à un rythme soutenu, les dirigeants ont la responsabilité d'aider les jeunes à devenir prêts à travailler en développant leur capacité d'apprentissage et en développant des forces telles que le leadership ou la créativité" a déclaré Raúl Grijalba, directeur général régional ManpowerGroup pour la région méditerranéenne.Depuis 2018, ManpowerGroup est également partenaire des antennes belges de l'organisation "Les Jeunes Entreprises en Belgique" et "Vlajo" (Flandre). Un partenariat qui se concrétise par l'engagement du personnel auprès des jeunes afin de réduire l'écart souvent trop grand entre le monde de l'école et le monde du travail."Les jeunes Européens méritent tout le soutien dont ils peuvent bénéficier pour être prêts à travailler dans un monde de plus en plus complexe", a déclaré Salvatore Nigro, CEO de Junior Achievement Europe.