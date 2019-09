Des dizaines de vols KLM étaient annulés ou retardés mercredi à l'aéroport de Schiphol (Amsterdam) à la suite de la grève du personnel en charge de la restauration de la compagnie aérienne.

KLM avait précédemment annoncé que six vols retours intra-européens étaient préventivement annulés. Selon un porte-parole de la compagnie la situation reste inchangée. Mais sur le site de l'aéroport, au moins 20 vols KLM au décollage ou à l'atterrissage ont été supprimés. De plus, de nombreux autres vols enregistrent des retards. La compagnie indique qu'il n'est pas possible de prendre des bagages en soute sur les vols européens prévus entre 7h30 et 10h.