La fédération de la mobilité Traxio s'attend à des conditions salon par les différentes marques automobiles malgré l'annulation du Salon de l'Auto en janvier 2021 en raison de la pandémie de coronavirus, a indiqué la fédération mardi.

"En raison de la pandémie, environ 20% de nouvelles voitures en moins ont été immatriculées et un bon départ en 2021 est absolument nécessaire pour le secteur", souligne Traxio.

Les deux premiers mois de l'année représentent traditionnellement de 25 à 30% des ventes de nouvelles voitures particulières en Belgique.

"Avec l'annulation du Brussels Motor Show 2021, les distributeurs des marques offriront donc aux clients un accompagnement optimal lors de l'achat d'une nouvelle voiture", précise Traxio. Une communication digitale et un accueil sécurisé dans les garages sont essentiels pour Traxio.

"Dans les garages automobiles, les mesures d'hygiène sont suivies de très près", a déclaré Filip Rylant, porte-parole de Traxio. "La crise corona a également montré que les consommateurs sont particulièrement bien préparés en ligne et qu'ils sont moins susceptibles de passer d'un garage à l'autre pour acheter une voiture".

