Les employeurs de PME ont octroyé moins de bonus salariaux à leurs collaborateurs l'an dernier qu'en 2021, ressort-il d'une analyse du groupe de servcies RH Liantis. Le montant moyen des bonus octroyés a cependant augmenté, atteignant 1.426,31 euros bruts.

Un bonus salarial est un avantage non récurrent lié aux résultats que l'employeur peut octroyer à un groupe de collaborateurs si celui-ci atteint des résultats fixés sous forme d'objectifs préalablement définis, explique Liantis.

En 2022, moins de 5% des travailleurs en ont touché (4,97%), d'après l'analyse de Liantis, qui se base sur les données de 320.000 employés. Il s'agit d'une baisse de 5% par rapport à l'année précédente et d'autant par rapport à 2020.

Les employeurs sont probablement moins enclins à établir des plans de bonus salariaux en raison de la hausse de leurs coûts salariaux, due à l'inflation. Pour d'autres, les objectifs fixés n'ont tout simplement pas été atteints, explique Liantis.

Si le nombre d'employés ayant perçu un bonus salarial a diminué l'an dernier, le montant moyen octroyé a quant à lui augmenté. En 2022, celui-ci s'élevait à 1.426,31 euros, contre 1.333,25 euros en 2021. Le montant est plafonné, et le plafond est indexé chaque année.

