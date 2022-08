Philips a annoncé le départ anticipé de Frans van Houten, son directeur général depuis 12 ans.

Il fut le grand artisan de la transformation du conglomérat néerlandais en un groupe entièrement tourné vers la santé, le bien-être et les technologies médicales. Homme des grands chantiers, van Houten avait procédé à la vente de toutes les divisions du groupe: petit électro, TV, éclairage, etc. Des produits que l'on peut encore trouver sous la marque Philips, vu certains accords commerciaux. Mais van Houten paie la réussite mitigée de cette transformation, qui peine après le covid et avec les problèmes d'approvisionnement, ainsi que le rappel de respirateurs défectueux qui va coûter 1 milliard d'euros à l'entreprise. Il sera remplacé mi-octobre par Roy Jakobs, le superviseur de ce rappel...