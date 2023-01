Deme Offshore, filiale de la société d'ingénierie maritime Deme, va poser plus de 350 kilomètres de câbles pour de nouveaux parcs éoliens aux États-Unis, a annoncé l'entreprise anversoise dans un communiqué mercredi.

Deme a décroché le contrat pour le transport et l'installation des câbles destinés aux parcs éoliens Empire Wind 1 et 2, sur la côte est des États-Unis. Ces deux parcs éoliens auront une capacité de plus de 2 gigawatts et alimenteront plus d'un million de foyers à New York.

Deme parle d'un contrat substantiel, faisant référence à un contrat d'une valeur comprise entre 150 et 300 millions d'euros.

