Le groupe DEME a fait son entrée sur Euronext Brussels ce jeudi. Avec cette cotation, il veut continuer à développer son empreinte géographique dans tous les segments du groupe.

La société, qui s'appuie sur plus de 145 années d'expérience, est spécialisée dans les domaines de l'énergie offshore, du dragage et des infrastructures marines, de l'assainissement environnemental, de l'hydrogène vert et de l'exploitation des minéraux en haute mer.

"La cotation sur Euronext Brussels donnera au groupe DEME la visibilité nécessaire et directe pour promouvoir sa stratégie et ses ambitions", indique Luc Vandenbulcke, CEO du groupe. "Elle permettra également de libérer tout le potentiel du groupe et de réaliser sa véritable valeur."

Le groupe DEME a été admis sur Euronext Bruxelles à la suite de la scission de l'action CFE. En décembre dernier, CFE a annoncé son intention de se scinder en deux entités cotées distinctes. Ackermans & van Haaren reste l'actionnaire majoritaire des deux sociétés.

En 2021, DEME a réalisé un chiffre d'affaires de 2,51 milliards d'euros et un ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements) de 469 millions.

