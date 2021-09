Avec 125 exemplaires déjà commandés (100 en 2017 et 25 en avril dernier), Delta Air Lines était l'un des meilleurs clients de l'Airbus A321neo mais aussi d'Airbus tout court puisqu'elle dispose déjà de 358 appareils de ce constructeur dans sa flotte.

La troisième compagnie aérienne américaine vient d'en rajouter une couche en commandant 30 exemplaires supplémentaires de l'A321neo. Soit une commande avoisinant les 4 milliards de dollars. Ces Airbus sont assemblés dans l'usine de Mobile en Alabama. Ils viendront progressivement moderniser la flotte intérieure de la compagnie et la rendre plus durable et économe en carburant dans le cadre de sa stratégie de neutralité en CO2.