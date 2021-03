La plateforme britannique de livraison alimentaire Deliveroo a fixé le prix de son introduction en Bourse, l'une des plus attendues du moment, et vise une capitalisation boursière allant jusqu'à 8,8 milliards de livres (11,3 milliards de francs) hors option de surallocation.

Dans un communiqué lundi, elle dit avoir établi le prix de son futur titre à entre 3,90 et 4,60 livres. L'opération, grâce à laquelle le groupe espère lever un milliard de livres, sera composée d'actions existantes et nouvelles, avec une possible option de surallocation de 10%.

"Devenir une entreprise cotée va nous permettre d'investir dans l'innovation, de développer de nouveaux outils technologiques pour aider les restaurants et les épiciers, fournir plus de travail aux livreurs et étendre le choix des consommateurs" a commenté le fondateur et directeur général Will Shu.

"Nous avons bénéficié d'un bon début de 2021" ajoute-t-il, affirmant voir "d'énormes opportunités devant nous".

La date de l'entrée en Bourse à Londres n'a pas été fixée mais devrait avoir lieu en avril.

L'offre boursière de Deliveroo, dont le géant américain Amazon détient 16% du capital, comptera deux types d'actions pour une période de trois ans: les titres A seront les seuls cotés, et les titres B, détenus exclusivement par le fondateur et directeur général Will Shu.

Ce dernier bénéficiera de 20 votes pour chaque action B, afin de conserver la main sur la stratégie tout en cédant une partie du capital.

Le groupe a limité ses pertes en 2020 à la faveur d'une forte croissance, la pandémie ayant dopé son activité. La valeur des transactions gérées sur la plateforme a ainsi bondi de 121% sur un an en janvier et février, précise le communiqué lundi.

La société, dont le siège est à Londres, travaille avec 115'000 restaurants dans 800 villes dans le monde et compte sur 12 marchés quelque 100'000 livreurs, reconnaissables aux imposants sacs à dos verts qu'ils portent en sillonnant les rues à vélo.

Elle emploie 2000 personnes dans le monde et entend désormais se diversifier et livrer des courses alimentaires via des partenariats avec des supermarchés.

