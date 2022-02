La société de livraison de repas Deliverro interrompt ses services vendredi après-midi à cause de la tempête Eunice qui doit déferler sur la Belgique.

"En raison des conditions météorologiques, il ne sera pas possible de commander sur Deliveroo dans tout le pays cet après-midi", déclare dans un communiqué le porte-parole de Deliveroo, Rodolphe Van Nuffel. Les vents forts annoncés risquent de mettre en danger les coursiers, qui se déplacent généralement à vélo.

"Notre équipe continue de suivre de près la situation et surveille en permanence les conditions météorologiques dans toutes les villes où nous opérons", poursuit le porte-parole. Des rafales de 130 km/h sont attendues vendredi après-midi au littoral, jusqu'à 120 km/h sur l'ouest et le nord-ouest, et entre 80 et 100 km/h ailleurs, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique.

Le vent de sud-ouest sera tempétueux (8 Beaufort) sur l'ouest du pays et très fort (7 Beaufort) dans les terres.

