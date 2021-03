La plateforme de livraison alimentaire Deliveroo s'apprête à réaliser la plus grande introduction en Bourse depuis 10 ans à Londres, symbole d'un développement fulgurant, mais au prix de doutes sur son modèle économique et la précarité de ses livreurs.

Cette entrée sur le marché, la plus attendue du moment dans la City, est prévue mercredi pour la jeune société britannique créée en 2013 et connue pour son application permettant de commander des plats auprès de restaurants. Les échanges seront initialement réservés aux investisseurs professionnels avant d'être ouverts au grand public à partir du 7 avril.

Mais la mécanique bien rodée de l'introduction en Bourse, l'occasion d'ordinaire pour une entreprise de se présenter sous son meilleur jour, est perturbée par une vague de contestation sociale, entre débrayages de livreurs et inquiétudes du monde des affaires.

Plusieurs grèves et rassemblements, certes d'ampleur limitée, ont eu lieu ces derniers jours notamment au Royaume-Uni, en France et en Australie. Le syndicat des travailleurs indépendants britanniques, l'IWGB, prévoit une action le 7 avril. Le footballeur, star de Manchester United, Marcus Rashford, devenu un porte-parole de la lutte contre la pauvreté infantile, a même prévu d'échanger avec Deliveroo, qui soutient son association.

Précarité

Tous dénoncent la précarité des conditions de travail des livreurs, reconnaissables aux imposants sacs à dos de couleur turquoise qu'ils portent en sillonnant les rues à vélo. Il s'agit le plus souvent de jeunes hommes, qui sont des travailleurs indépendants symboles de la "gig economy", ou l'économie des petits boulots, sur laquelle s'appuient les plateformes numériques pour prospérer.

Le vent commence toutefois à tourner. La Cour suprême britannique vient de forcer le géant de la réservation de voitures Uber à accorder le salaire minimum et des congés payés à ses chauffeurs au Royaume-Uni. Deliveroo assure de son côté que ses livreurs recherchent la flexibilité et sont rémunérés plus de 10 livres de l'heure en moyenne. Une étude relayée par l'IWGB pointe pourtant des salaires de misère tombant parfois jusqu'à 2 livres de l'heure comme dans le cas d'un livreur du nord de l'Angleterre. La société, qui emploie 2.000 personnes, travaille avec 115.000 restaurants dans 800 villes dans le monde et compte quelque 100.000 livreurs.

