Delhaize ambitionne d'ouvrir une trentaine de nouveaux magasins au second semestre, après en avoir ouvert 23 au cours de la première partie de l'année, a annoncé l'enseigne au lion lundi.

Il s'agit, pour les 23 nouveaux magasins déjà ouverts, de trois AD Delhaize, quatre Proxy Delhaize, 13 Shop&Go et trois Fresh Ateliers, représentant, au total, 181 collaborateurs. Delhaize dit en effet constater "depuis quelque temps" une demande accrue de magasins de proximité et cette tendance s'est "nettement réaffirmée" lors de la crise du coronavirus. L'accent sera également mis sur la proximité pour la trentaine de nouveaux magasins Delhaize annoncés pour le second semestre.

Il s'agit, pour les 23 nouveaux magasins déjà ouverts, de trois AD Delhaize, quatre Proxy Delhaize, 13 Shop&Go et trois Fresh Ateliers, représentant, au total, 181 collaborateurs. Delhaize dit en effet constater "depuis quelque temps" une demande accrue de magasins de proximité et cette tendance s'est "nettement réaffirmée" lors de la crise du coronavirus. L'accent sera également mis sur la proximité pour la trentaine de nouveaux magasins Delhaize annoncés pour le second semestre.