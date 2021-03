Les employeurs ont déjà attribué pour 82 millions d'euros de chèques consommation aux travailleurs depuis leur lancement, selon des chiffres récents de VIA, l'émetteur de ces chèques.

Les chèques consommation ont été lancés par le gouvernement durant la pandémie du coronavirus pour renforcer le pouvoir d'achat et soutenir les secteurs lourdement touchés par la crise sanitaire. Actuellement, environ 400.000 travailleurs ont déjà reçu de leur employeur un tel chèque d'une valeur maximale de 300 euros.

Au total, 82 millions d'euros ont ainsi été attribués selon VIA, qui indique que ces chiffres ne sont pas définitifs. Les personnes qui reçoivent un tel chèque peuvent le dépenser chez 15.000 commerçants comme des exploitants de l'horeca, les petites entreprises et associations sportives et culturelles. La date limite initiale du 7 juin a été reportée au 31 décembre 2021.

Les chèques consommation ont été lancés par le gouvernement durant la pandémie du coronavirus pour renforcer le pouvoir d'achat et soutenir les secteurs lourdement touchés par la crise sanitaire. Actuellement, environ 400.000 travailleurs ont déjà reçu de leur employeur un tel chèque d'une valeur maximale de 300 euros. Au total, 82 millions d'euros ont ainsi été attribués selon VIA, qui indique que ces chiffres ne sont pas définitifs. Les personnes qui reçoivent un tel chèque peuvent le dépenser chez 15.000 commerçants comme des exploitants de l'horeca, les petites entreprises et associations sportives et culturelles. La date limite initiale du 7 juin a été reportée au 31 décembre 2021.