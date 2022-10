Environ 250.000 bâtiments sont éligibles à la fibre optique en Région bruxelloise, soit 40% des familles et entreprises de la capitale, a indiqué mercredi Proximus. L'objectif est d'atteindre une vitesse de croisière de 100.000 maisons et entreprises connectées par an à cette technologie permettant de l'internet à très haut débit. Cela permettra de couvrir l'ensemble de la région, soit plus de 600.000 foyers et entreprises, d'ici la fin 2026.

L'opérateur avait lancé son plan "Fiber for Belgium" en décembre 2016. Il représente un investissement de plus de 9 milliards d'euros, avec pour objectif de déployer la fibre dans la grande majorité des entreprises et des centres urbains de Belgique et de couvrir au moins 95% de la population belge d'ici 2032. C'est-à-dire 5,9 millions de foyers et entreprises. D'ici la fin 2022, 22% des foyers et entreprises du pays seront connectables à la fibre optique de Proximus.

Pour le déploiement à Bruxelles, l'opérateur a divisé la capitale en plusieurs zones. La fibre y est déjà déployée dans certaines zones d'Uccle, d'Evere, d'Etterbeek, d'Ixelles, de Molenbeek, de Schaerbeek, de Koekelberg et de Bruxelles-Centre. La préparation du déploiement est en cours à Forest, Saint-Gilles et Saint-Josse.

Ixelles, une des premières communes à avoir bénéficié de l'investissement

Ixelles, où Proximus faisait le point mercredi sur les opérations à Bruxelles, est l'une des premières communes de la capitale à avoir bénéficié de l'investissement de l'entreprise semi-publique. Le déploiement y a débuté en 2020 et 50% du territoire de la commune (30.000 foyers et entreprises) est à présent couvert.

"Nous ne sommes pas dans une démarche commerciale mais avant tout publique avec ce déploiement. On ne se pose pas la question quand on fait des travaux pour les infrastructures d'énergie ou d'eau. Il faut le faire et il est important de sensibiliser les habitants à cette transition obligatoire", a confié Christos Doulkeridis, le bourgmestre d'Ixelles, rappelant qu'une commune ne peut pas s'opposer à l'installation de la fibre optique.

Ce réseau est entièrement ouvert et tout opérateur peut dès lors en bénéficier pour proposer ses services, souligne Proximus. C'est d'ailleurs le cas de 37 d'entre eux actuellement.

Dans la mesure du possible, et surtout dans les zones densément construites, l'entreprise privilégie un raccordement en façade (pour les maisons unifamiliales et les immeubles à appartements ne dépassant pas quatre étages) plutôt qu'une installation souterraine, qui s'appliquera par exemple à des bâtiments plus grands et qui nécessite d'ouvrir les trottoirs pendant quelques jours. Dans un tel cas de figure, Proximus est alors en contact avec, entre autres, les impétrants afin d'optimiser les synergies liées aux travaux et de minimiser l'impact.

Des campagnes de communication locale sont ensuite lancées dès qu'un quartier est terminé et que suffisamment de clients y sont connectables.

