Le président bolivien Luis Arce a annoncé samedi la découverte de nouvelles réserves dans un important gisement de gaz naturel, qui rapportera plus de 260 millions de dollars par an une fois exploité.

La découverte a été faite dans un gisement exploité par la société espagnole Repsol, dans le champ Margarita-Huacaya, l'un des principaux gisements de gaz naturel du pays, dans les régions méridionales de Chuquisaca et Tarija.

Le gaz naturel est l'une des principales exportations du pays.

La compagnie pétrolière d'Etat bolivienne YPFB a déclaré dans un communiqué que "la production de ce puits générera des revenus pour l'Etat (...) de plus de 260 millions de dollars par an".

En 2021, les exportations de la Bolivie ont atteint 10,9 milliards de dollars, soit 59% de plus que l'année précédente.

Sur cette somme, 2,3 milliards sont des hydrocarbures et 5,8 milliards des minéraux, selon l'Institut bolivien du commerce extérieur.

