Airbus a annulé une commande de 50 A321neo de Qatar Airways, une décision inédite prise dans le cadre de son contentieux avec la compagnie qatarie à propos de ses gros porteurs A350, a-t-on appris vendredi auprès de l'avionneur européen.

"Nous confirmons avoir résilié le contrat portant sur 50 A321 avec Qatar Airways, conformément à notre droit", a affirmé à l'AFP un porte-parole d'Airbus, confirmant une information de Bloomberg.

Cette décision s'inscrit dans le contentieux opposant le constructeur et la compagnie, qui a cloué au sol une partie de sa flotte d'A350 en raison d'une dégradation de la surface des fuselages et a intenté des poursuites devant la justice britannique à l'encontre d'Airbus.

Qatar Airways a également refusé de prendre livraison de plusieurs A350 supplémentaires depuis.

Mettant en avant ce défaut dans l'exécution du contrat, Airbus a répliqué en annulant la commande de 50 monocouloirs A321neo, selon une source proche du dossier. Au prix catalogue, pour la dernière fois publiée par Airbus en 2018 et quasiment jamais appliqué en raison de ristournes, cette commande s'élevait à plus de 6 milliards de dollars.

Dans cette guerre des nerfs entre Qatar Airways et Airbus, une première audience devant la Haute cour de justice à Londres s'est tenue jeudi, où chaque partie a présenté ses éléments, selon la source proche du dossier.

Qatar Airways a réclamé une indemnisation de 618 millions de dollars, assortie d'une pénalité de 4 millions par jour supplémentaire d'immobilisation de ses A350, qui avait été ordonnée par le régulateur qatari de l'aérien, selon cette source.

Airbus a de son côté fait valoir une clause de défaut à propos du refus de prendre livraison d'A350 supplémentaires pour justifier de l'annulation de la commande d'A321neo.

Une nouvelle audience est prévue dans la semaine du 26 avril.

"Nous confirmons avoir résilié le contrat portant sur 50 A321 avec Qatar Airways, conformément à notre droit", a affirmé à l'AFP un porte-parole d'Airbus, confirmant une information de Bloomberg. Cette décision s'inscrit dans le contentieux opposant le constructeur et la compagnie, qui a cloué au sol une partie de sa flotte d'A350 en raison d'une dégradation de la surface des fuselages et a intenté des poursuites devant la justice britannique à l'encontre d'Airbus. Qatar Airways a également refusé de prendre livraison de plusieurs A350 supplémentaires depuis. Mettant en avant ce défaut dans l'exécution du contrat, Airbus a répliqué en annulant la commande de 50 monocouloirs A321neo, selon une source proche du dossier. Au prix catalogue, pour la dernière fois publiée par Airbus en 2018 et quasiment jamais appliqué en raison de ristournes, cette commande s'élevait à plus de 6 milliards de dollars. Dans cette guerre des nerfs entre Qatar Airways et Airbus, une première audience devant la Haute cour de justice à Londres s'est tenue jeudi, où chaque partie a présenté ses éléments, selon la source proche du dossier. Qatar Airways a réclamé une indemnisation de 618 millions de dollars, assortie d'une pénalité de 4 millions par jour supplémentaire d'immobilisation de ses A350, qui avait été ordonnée par le régulateur qatari de l'aérien, selon cette source. Airbus a de son côté fait valoir une clause de défaut à propos du refus de prendre livraison d'A350 supplémentaires pour justifier de l'annulation de la commande d'A321neo. Une nouvelle audience est prévue dans la semaine du 26 avril.