L'ancien patron du groupe automobile belge s'est éteint à 78 ans. Pour Nicolas D'Ieteren, Président du Conseil d'administration et fils du défunt, "la Maison D'Ieteren est en deuil. Elle vient de perdre son patriarche".

Ingénieur commercial à l'École de commerce Solvay et ancien de l'INSEAD, Roland D'Ieteren entame sa carrière chez Volkswagen au Mexique avant de rejoindre la direction de la société familiale en 1973. Plusieurs décennies durant, il s'attèle à poursuivre l'oeuvre de cinq générations, en tant que Président Directeur Général puis Président du Conseil. Sans relâche, Roland D'Ieteren promeut l'esprit d'entreprise, initie le développement de nouvelles affaires et travaille à l'expansion internationale du Groupe. Ses collaborateurs et amis témoignent de son extraordinaire esprit d'équipe et admirent les valeurs familiales qu'il incarne tout naturellement au quotidien.

Depuis son départ en 2017, Roland D'Ieteren demeurait une présence bienveillante au sein du Groupe. Discret et généreux, il consacrait l'essentiel de son temps à sa passion pour l'automobile ainsi qu'à ses proches.

Importateur et distributeur, entre autres, des marques automobiles Volkswagen et Audi, la famille D'Ieteren fait partie des acteurs importants du marché automobile belge. Le groupe s'est diversifié et a acquis, notamment, la marque de luxe italienne Moleskine. Roland D'Ieteren occupait, depuis 2019, désormais la 26e place sur la liste des Belges les plus fortunés grâce à un capital valorisé à 1,1 milliard d'euros.

