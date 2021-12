RTL annonce la disparition de Laurent Bastin, Directeur d'IP Régional, ce 16 décembre 2021.

"Laurent, âgé de 52 ans, avait rejoint IP il y a près de 20 ans, peut-on lire dans le communiqué d'RTL. Il était connu de tous comme un être attachant, un manager très dévoué et proche de son équipe avec laquelle, au quotidien, il a relevé tous les défis de ces dernières années. C'est toute la maison RTL/IP qui est en deuil et bien triste aujourd'hui".

"Nous avons beaucoup de chance d'avoir pu compter sur l'énergie, le talent, l'enthousiasme et la loyauté de Laurent. L'homme souriant et plein d'humour nous manquera tout autant que le grand professionnel qu'il était." a déclaré Denis Masquelier, Directeur Général de IP Belgium.

