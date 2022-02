Jan Callewaert, fondateur et ancien administrateur délégué de la société technologique louvaniste Option, est décédé.

Jan Callewaert a fondé Option en 1986 à Louvain. La société développait du matériel et des logiciels pour la technologie sans fil. Elle a été nommée entreprise de l'année en 2005 alors que Jan Callewaert était, lui, nommé manager de l'année.L'entreprise a depuis été rebaptisée Crescent et se concentre sur l'"Internet of things".

En 2017, Jan Callewaert a été mis sur la touche en tant qu'administrateur délégué d'Option et remplacé par Eric Van Zele.

Jan Callewaert a également été président du club de football Oud-Heverlee Leuven de 2010 à 2014.

"Jan était un homme remarquable, qui a laissé son empreinte sur Louvain à bien des égards en tant qu'entrepreneur et pionnier dans divers secteurs, a regretté le conseil municipal de Louvain. Nous souhaitons à sa famille et à ses amis beaucoup de force dans cette perte."

