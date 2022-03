L'entreprise française spécialisée dans les articles de sport Decathlon, sous pression depuis le début de la guerre en Ukraine, a annoncé mardi dans un communiqué la suspension de ses activités en Russie, en raison de problèmes d'approvisionnement.

"Respectant scrupuleusement les sanctions internationales, Decathlon constate que les conditions d'approvisionnement ne sont plus réunies pour poursuivre son activité en Russie. Decathlon est amené à suspendre l'exploitation de ses magasins", écrit dans son communiqué l'enseigne de la galaxie Mulliez. Decathlon est l'une des trois enseignes de l'association familiale Mulliez à être active en Russie, avec Auchan et Leroy-Merlin, qui y poursuivent pour leur part leur activité. Les trois marques étaient la cible de critiques ces derniers jours à cause de leur volonté affichée de rester en Russie.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait notamment demandé le 24 mars devant le Parlement français à "Renault, Auchan, Leroy Merlin et autres" de "cesser d'être les sponsors de la machine de guerre de la Russie" en Ukraine.

Decathlon est présent en Russie depuis 2006 avec 60 magasins et un site de commerce en ligne dans 25 villes russes. L'enseigne est notamment présente dans la région de Moscou, où sont situés 22 de ses magasins. "Nous continuerons à accompagner nos 2.500 coéquipiers russes", assure-t-elle dans son communiqué. La suspension des activités avait été annoncée en fin de matinée via un mail aux salariés, dans lequel l'entreprise précise être "dans l'incapacité de maintenir 92% de (son) approvisionnement" en Russie du fait des "sanctions internationales".

Egalement présent en Ukraine, Decathlon avait annoncé fin février avoir "gelé" son activité sur place, "dans la logique de ne pas exposer" ses 125 salariés sur place "à une situation qui ne garantit pas totalement leur sécurité". Elle y exploite quatre magasins ainsi qu'un site de ventes en ligne.

L'enseigne souligne dans son communiqué qu'une "cellule de solidarité" basée en Pologne a centralisé ses dons aux ONG locales, pour un montant total de 2,6 millions d'euros. Elle annonce aussi avoir "constitué un fonds de solidarité" doté d'un million d'euros afin de "soutenir les populations affectées".

