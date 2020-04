La semaine dernière, coup sur coup, Decathlon a annoncé deux partenariats avec des détaillants alimentaires.

Delhaize propose désormais une vingtaine de produits Decathlon dans cinq de ses magasins (Wezembeek, Molière 2, Overijse, Chazal et AD Reyers). Il s'agit d'un test. S'il est concluant, l'assortiment pourrait être proposé dans...

Delhaize propose désormais une vingtaine de produits Decathlon dans cinq de ses magasins (Wezembeek, Molière 2, Overijse, Chazal et AD Reyers). Il s'agit d'un test. S'il est concluant, l'assortiment pourrait être proposé dans d'autres points de vente. L'objectif est de rendre le sport accessible à tous, même en période de confinement. Parmi les articles vendus à l'entrée ou près des caisses, on retrouve une corde à sauter, un anneau de pilates, des haltères, un jeu de fléchettes, un goal de foot, un tapis de yoga, etc. Ce partenariat était à l'étude bien avant la crise du coronavirus. L'enseigne du groupe Mulliez a parallèlement développé un partenariat avec le groupe Colruyt. L'idée est d'y envoyer, temporairement, du personnel actuellement en chômage économique. Ce " prêt ", encouragé par le kern ( voir ci-contre) et qui permet de gagner un revenu supplémentaire, se fait sur base volontaire. Colruyt contacte alors les personnes intéressées en fonction de ses propres besoins. Ce partenariat, Decathlon ne le souhaite pas exclusif et ouvre la porte aux autres détaillants alimentaires en manque de main-d'oeuvre.