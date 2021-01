Decathlon propose désormais à ses clients de racheter leur surplus d'énergie solaire en échange d'un crédit sous la forme d'un bon à valoir. La chaîne sportive pourra ainsi utiliser davantage d'énergie renouvelable grâce à un réseau de panneaux solaires propres, annonce-t-elle lundi lors d'une conférence de presse organisée dans l'une de ses enseignes à Evere. Un moyen de verdir son image.

Aujourd'hui, Decathlon tire 27% de son électricité de panneaux solaires installés sur les toits de quelque 25 magasins en Belgique. À très court terme, en 2021, l'enseigne voudrait générer un tiers de son électricité à partir de ses propres panneaux solaires. Mais elle ambitionne davantage, en associant ses clients "pour former la première communauté de l'énergie en Belgique".

Concrètement, les clients sont invités à fournir à Decathlon leur surplus d'énergie solaire contre un crédit d'une valeur de 4,5 centimes par kWh, soit un chèque à dépenser dans les magasins de la chaîne. "Une installation photovoltaïque moyenne devrait rapporter environ 90 euros par an. Le système sera, dans un premier temps, uniquement accessible aux résidents équipés d'un compteur digital, c'est-à-dire en Flandre et à Bruxelles. Pour la Wallonie qui fonctionne encore avec les compteurs à l'envers, il faudra attendre un peu. On vise l'horizon 2024", détaille Alex Polfliet, gérant du bureau d'études en énergie Zero Emission Solutions, concepteur du modèle. "Nous espérons toucher 1.000 clients d'ici un an et couvrir deux tiers de nos besoins en électricité", ajoute-t-il.

Le système sera effectif dès le 1er juillet 2021.

Avec ce projet, "Decathlon souhaite devenir un premier acteur de changement dans la transition énergétique qui commence. La chaîne entend encourager les énergies renouvelables nouvelles et locales en payant un prix raisonnable et stable dans le cadre d'un contrat à long terme", se réjouit Joeri Moons, "sustainable development leader" chez Decathlon.

Une initiative saluée par la ministre fédérale de l'Energie, Tinne Van der Straeten (Groen). "La confiance envers l'énergie renouvelable a été sérieusement endommagée ces dernières semaines. Grâce à de tels projets intelligents et durables, il est possible de créer des situations où tout le monde a à y gagner (...) Cela prouve que les entreprises et les citoyens sont des partenaires indispensables pour la transition énergétique. C'est bon pour le portefeuille et pour l'environnement", a-t-elle commenté.

Par ailleurs, Decathlon, qui souhaite créer une centrale électrique virtuelle (CEV), annonce lancer un appel d'offres pour de nouvelles éoliennes et des parcs solaires, susceptibles de fournir de l'énergie à ses enseignes. Le marché wallon est particulièrement ciblé.

