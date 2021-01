Decathlon demarre l'année en grande pompe: il vient de signer un partenariat avec la NBA, la ligue américaine professionnelle de basket.

Une véritable machine à cash qui génère un chiffre d'affaires de 6 milliards de dollars par an et dont les produits dérivés sont vendus dans une centaine de pays. Déjà engagé dans le basket via la marque Tarmak créée il y a quelques années, Decathlon va la développer avec des produits officiels estampillés NBA: chaussures, accessoires, vêtements thermiques, etc. Decathlon est autorisé à utiliser les images de neuf équipes du championnat dont les Los Angeles Lakers de LeBron James, les champions en titre. Première fournée en mars.